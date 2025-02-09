Ordu’da kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ordu’nun yüksek kesimlerinde ve yaylalarda etkili olan kar yağışıyla ortaya güzel görüntüler çıktı.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde ve yaylalarında etkili olan kar yağışı, şehre adeta kartpostallık manzaralar sundu. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aşarken beyaza bürünen doğal güzellikler göz kamaştırdı. Çamaş ilçesi Köyceğiz Yeni Mahalle’de kar kalınlığı bazı noktalarda 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte yüksek kesimli bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.