Ordu’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Ordu’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 734 mahalle yolunun 413’ü ulaşıma açılırken, 321 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Ordu’da devam eden kar yağışı nedeniyle 19 ilçenin tamamında eğitim ve öğretime 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verildi. Elektrik ve haberleşme hizmetlerinde de kesintilere neden olan olumsuz hava şartları sebebiyle 42 trafo arızası meydana geldi ve 28 mahalleye enerji sağlanamadı. 13 mahallede ise haberleşmede aksama oldu.

Devam eden kar yağışı nedeniyle Akkuş ve Kabadüz ilçemizde kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı.