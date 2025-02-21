Ordu’da kar yağışı nedeniyle 2 noktada ağaç yıkıldı

Ordu’da etkili olan kar yağışı ile birlikte 2 noktada ağaç yıkılırken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olaylara müdahale etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19 ilçenin genelinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Yüksek rakımlı ilçelerde 1,5 metreye ulaşan kar yağışı gece itibari ile kentin tamamında etkili oldu. 5 gündür teyakkuzda olan ekipler, son 2 gündür ise yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Altınordu ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan ağaçlar yıkıldı. Ordu Devlet Hastanesi bahçesi ile Akyazı Mahallesi’nde meydana gelen olaya anında müdahale eden itfaiye ekipleri yıkılan ağaçları kaldırarak, olumsuzlukları giderdi.

Akkuş ve Perşembe ilçelerinde meydana gelen yangınlara yoğun kar yağışına rağmen zamanında müdahale eden ekipler, çıkan yangınları söndürdü.