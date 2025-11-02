Ordu’da kivi için ‘erken hasat’ uyarısı

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)- ORDU Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında kivinin geldiğini belirterek, “Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen kivide erken hasat yapılması hem belgemizi zedeliyor hem de ürünün raf ömrünü kısaltıyor" dedi.

Ülke genelinde Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaret tescilli kivinin hasadına kısa bir süre kaldı. Üreticileri erken hasat konusunda uyaran Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında kivinin geldiğini belirtti. Uzunlar, “Erken hasat yapılan ürün hem Ordu ilimizin coğrafi işaret belgesini zedeliyor hem de kivinin raf ömrünü kısaltıyor. Kivilerin aroma oranı şu an 5 civarında ve bunun 6,5-7 olması lazım. Bu da kivi hasadına 10-15 gün daha var demek. Üreticilerimizin hasat için bu tarihleri beklemesi lazım. Kivilerin bu süre içerisinde şeker ve aroma oranı daha da artacak ve irileşecek. Bu nedenle acele etmemek lazım, erken toplanan kivide verim düşüyor” diye konuştu.

TAHMİNİ KİVİ REKOLTESİ 4 BİN TON

Kivide rekolte kaybı olduğuna dikkat çeken Uzunlar, “Kivi, kent ekonomisi açısından önemli bir ürün. Yurt dışına da ihraç ediliyor. Bu sezon rekoltemiz biraz düşük. Yaklaşık 4 bin ton kivi rekoltesi tahmin ediyoruz. Bu da 300 milyon lira civarı sıcak paranın ilimize gireceği anlamına geliyor. Yetkililerden, kivi konusunda daha çok destek verilmesini istiyoruz” dedi.

KİVİ FİYATLARI, TABAN FİYATIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Yeni sezonda kivi taban fiyatlarının belirlendiğini belirten Uzunlar, “Bu sezon için kivi fiyatları şekillendi. 90 gram ve üzeri olan ve birinci sınıf olarak tabir edilen kivilerin kilo fiyatı 80 lira, 70-90 gram arası ikinci sınıf kiviler 40 lira ve üçüncü sınıf kivilerin fiyatı ise 25 lira olarak belirlendi. Tabi bu fiyatlar kivilerin ve kivi bahçesinin durumuna göre 80 liranın da üzerine çıkabilir” diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI