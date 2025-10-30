Ordu’da MEM okullara ‘manevi danışman’ atadı

Haber Merkezi

Eğitim Sen Ordu Şubesi, kent ve ilçelerindeki okullara, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) ile İl Müftülüğü tarafından 336 “manevi danışman” görevlendirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Ordu Şubesi Başkanı Nursen Kaymaz, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında atanan din görevlilerinin eğitim sisteminin laik yapısına aykırı olduğunu belirtti.

Kaymaz, okullara görevlendirilen din görevlilerinin, öğretmenlik formasyonu olmayan kişiler olduğunu vurgulayarak ÇEDES projesinin, Anayasa’nın ilkesine aykırı olduğunun altını çizdi. Atamaların derhal iptal edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaymaz, "Rehberlik hizmetlerinin yerine dini referansların konulması çocukların gelişimi açısından sakıncalıdır" diye konuştu. Pedagoji biliminin rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin eğitimli uzmanlar tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.