Ordu’da minibüsle yol yardım aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
ORDU (AA) – Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile yol yardım aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Yenikent Mahallesi'nde Akkuş istikametine seyreden Cemil Arslan'ın (43) kullandığı 52 AAU 959 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Osman Güler'in (43) kullandığı 52 ABD 358 plakalı yol yardım aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ve yol yardım aracında bulunan Emirhan Sarıoğlu (24) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Ünye-Akkuş-Niksar Yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.