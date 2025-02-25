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Ordu’da nesli tehlike altındaki ‘vaşak’ kamerada

Ajans Haberleri
  • 25.02.2025 16:09
  • Giriş: 25.02.2025 16:09
  • Güncelleme: 25.02.2025 16:09
Kaynak: DHA
Ordu’da nesli tehlike altındaki ‘vaşak’ kamerada

Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘vaşak’ güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentin yüksek kesimlerinde ayı, domuz, kurt ve tilkiye rastlanılırken, bu kez bir vaşak Akkuş Belediyesi Güneş Santrali güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, nadir görülen hayvanlardan vaşağın karla kaplı alanda gezindiği görüldü. Genellikle dağlık alanlarda yaşayan ve geceleri avlanarak beslenen yırtıcı hayvanın, Akkuş’ta ilk kez görüldüğü öğrenildi. (DHA)

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