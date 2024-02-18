Ordu’da ölü yunus balığı sahile vurdu
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü yunus balığı sahile vurdu.
Kaynak: İHA
Altınordu ilçesi Akyazı sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.
Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yunus balığında yara izleri olduğu gözlendi.
Durumun bildirilmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, balığı sahilden kaldırdı.
Yurttaşlar ise kıyıya vuran ölü yunus balığını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
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