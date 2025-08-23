Ordu’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi’ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, OSKİ ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat müdahale ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.