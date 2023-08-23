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Ordu’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 23.08.2023 13:19
  • Giriş: 23.08.2023 13:19
  • Güncelleme: 23.08.2023 13:20
Kaynak: İHA
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Ordu’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Madendüzü mevkisi Fatsa-Kumru yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emirhan Uşun’un (26) kullandığı 52 AEA 558 plakalı otomobil ile Y.A. yönetimindeki 41 H 7795 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

Emirhan Uşun, hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. 

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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