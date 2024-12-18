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Ordu’da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.12.2024 23:30
  • Giriş: 18.12.2024 23:30
  • Güncelleme: 18.12.2024 23:30
Kaynak: İHA
Ordu’da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kargucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay H’nin kullandığı 34 JJ 1212 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Erdem (74) ve Adem Erdem’e (61) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Abdullah Erdem’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Adem Erdem ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü Oktay H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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