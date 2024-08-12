Ordu’da sağanak: Cadde ve sokaklar su altında

Ordu’nun Altınordu ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Çok sayıda işyeri ve evin bodrum katını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu ve Ordu-Mesudiye-Sivas Yolu’nun Altınordu ilçesinden geçen Zübeyde Hanım Caddesi’nde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Su seviyesinin artmasıyla yol, kısa süreli olarak ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Altınordu’daki Orkent Sitesi’nin bahçesi ise suyla doldu. Öte yandan, fındık üreticileri ve gündelik işçiler de sağanağa yakalandı. Üreticilerden bazıları yağıştan korunmak için bahçede şemsiye açarken, çok sayıda fındık bahçesinin zemininde de hasar oluştu. Perşembe ilçesinde ise Efirli Deresi’nin debisi yükseldi. Yükselen su seviyesi bölgede yaşayanları tedirgin etti.