Ordu’da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Ulubey İlçesinde 4, Altınordu İlçesinde 3, Gölköy İlçesinde 1 ve İstanbul İlinde 2 olmak üzere tespit edilen toplam 10 adreste icra edilen operasyonda, silah kaçakçılığı ve alım satımını ortaya çıkarmaya yönelik 10 şüpheli sahsın mesken, işyeri ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet av tüfeği şarjörü ve 261 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.