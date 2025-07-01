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Ordu’da silahlı ve bıçaklı kavga; 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.07.2025 11:59
  • Giriş: 01.07.2025 11:59
  • Güncelleme: 01.07.2025 11:59
Kaynak: DHA
Ordu’da silahlı ve bıçaklı kavga; 6 yaralı

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)- ORDU'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Aykut Aydın (39) ile Berkant Dinar (25) birbirini bıçakla yaraladı. Kaan Kovancı’nın (24) açtığı ateşte Bilge Aydın (71), Naime Aydın (58), mahalle muhtarı Sezai Aydın (61) ve Orçun Aydın (29) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaralı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaan Kovancı gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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