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Ordu’da sokak ortasında kavga: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.06.2024 22:56
  • Giriş: 19.06.2024 22:56
  • Güncelleme: 19.06.2024 22:56
Kaynak: İHA
Ordu’da sokak ortasında kavga: 2 yaralı


Olay, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Sokaktaki esnafın da dahil olduğu kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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