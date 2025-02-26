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Ordu’da tefecilik operasyonunda 1 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 26.02.2025 18:26
  • Giriş: 26.02.2025 18:26
  • Güncelleme: 26.02.2025 18:26
Kaynak: İHA
Ordu’da tefecilik operasyonunda 1 tutuklama

Ordu’da jandarma ekiplerince yürütülen tefecilik operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, savcılık koordinesinde, Fatsa ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.S. (69) isimli şahsa ait 4 adreste yapılan aramada 57 adet imzalı boş senet, suçtan elde edilen 47 bin 900 TL, 315 adet tabanca fişeği ve 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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