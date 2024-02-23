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Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.02.2024 16:21
  • Giriş: 23.02.2024 16:21
  • Güncelleme: 23.02.2024 16:21
Kaynak: İHA
Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Fatsa ilçesi Tepeceik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’nin (27) kullandığı 55 KR 250 plakalı otomobil kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sezgin Elibol (49) hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı. Sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Hayatını kaybeden Sezgin Elibol ise Aybastı ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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