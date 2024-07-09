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Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’da, otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.07.2024 14:41
  • Giriş: 09.07.2024 14:41
  • Güncelleme: 09.07.2024 14:41
Kaynak: İHA
Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesrin Ç. yönetimindeki 52 AZ 275 plakalı cip ile Nurcan A.’nın kullandığı 52 FS 628 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın otomobilde bulunan Beray A. isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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