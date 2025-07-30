Ordu’da trafo patladı, çevrede panik yaşandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir trafo aşırı yüklenme ve sıcağa bağlı olarak patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kaledere Mahallesi Orta Çarşı Caddesi Ünye Kaymakamlığı binasının arkasındaki merkezi trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlayan trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan trafoya kuru söndürme tozuyla müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çevredeki binalarda ve iş yerlerinde elektrik kesintileri meydana gelirken, trafonun patlama nedeni ise yaz mevsimi nedeniyle artan elektrik tüketimi ve yüksek sıcaklıkların trafoda aşırı yüklenmeye neden olduğu belirtildi. Bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle çalışmalarına başlayan elektrik dağıtım şirketi ekipleri, enerjinin akşam saatlerinde yeniden verileceğini bildirdi.