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Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişiye adli işlem

Ajans Haberleri
  • 25.02.2025 16:12
  • Giriş: 25.02.2025 16:12
  • Güncelleme: 25.02.2025 16:13
Kaynak: İHA
Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişiye adli işlem

Ordu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şahsa adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalarda 4 şahsa yönelik yapılan üst aramasında toplamda 4,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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