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Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 20.02.2024 15:39
  • Giriş: 20.02.2024 15:39
  • Güncelleme: 20.02.2024 15:40
Kaynak: İHA
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 22 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda 2 kilo 112 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid ve 37 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. 

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, ‘uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma’ suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 22 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. 

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi. 

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