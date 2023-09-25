Ordu’da yangın: 8 bungalov ev küle döndü

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangında 8 bungalov ev küle döndü.

Ordu'da Sahilköy Mahallesi Çınarsıyı Dinlenme Tesisleri'nde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrik arızası nedeniyle çıkan kıvılcımlar, bir bungalov evde yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın tesis içerisinde bulunan diğer bungalov evlere de sıçradı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kısa sürede alevlerin büyümesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Ünye Belediyesi ekipleri sevk edildi, kısa süre içerisinde çalışma başlatıldı.

Yangının kısa sürede büyümesi sonrası söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada ekipler, diğer evlere alevlerin sıçramaması için büyük gayret gösterdi. Diğer taraftan yangında yaşanabilecek bir kaza nedeniyle sağlık görevlileri de yangın bölgesinde bekledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının söndürme çalışmaları sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti. Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.