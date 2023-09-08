Ordu’daki kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Kaynak: İHA
Ordu’nun Çaybaşı ilçesindeki trafik kazasında 1’i 8 aylık hamile kadın, toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Kişilerin cenazesi memleketleri Sinop’a getirilerek toprağa verildi.
Ordu’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Çakır (73), Fatma Çakır (63) ve Cemile Sağlam’ın (40) cenazeleri Sinop’un Gerze ilçesine getirildi.
Hayatını kaybedenler köy mezarlığında toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden 8 aylık hamile Cemile Sağlam’ın ailesi ile birlikte doğum muayenesi için Ordu’ya gittiği öğrenildi.