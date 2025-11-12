Ordu’daki taş ocağı göçüğünde 2 şüpheli tutuklandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 Kasım’da bir taş ocağında meydana gelen göçükte, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü.

İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Ahmet Şahin enkaz altında kaldı ve bölgedeki risk nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, taş ocağı şirketinin sahibi Osman Demirel ve sorumlu müdür Erdi Temel Özyurt tutuklandı. Maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin cansız bedeni bulunmuştu.

Kamyon şoförü Ahmet Şahin’e ise henüz ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışması durdurulmuştu.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A., K.U. ve R.A.E., savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Demirel ve Özyurt, tutuklandı.