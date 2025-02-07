Ordu’dan şehir ve kar manzarası

Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarda etkili olan kar yağışı sonucu şehir merkezi ile birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.

Ordu’nun yüksek kesimleri, yağan karla birlikte beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı. Etkili olay kar yağışı sonucu kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80 santimetreye kadar ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen Ordu’nun yüksek kesimleri, yağan karla birlikte bembeyaz örtü ile kaplandı. Şehir merkezinden de görülen yüksek tepeler, güzel bir manzara ortaya sundu.

Bazı vatandaşlar yayla ve yüksek kesimli noktalara gezintiye çıkarak eğlenceli vakit geçirdi.