Ordulular Melet Irmağı’ndaki imar planına tepki gösterdi: Keyfi ve hukuksuz!

Ordulular Melet ırmağının denizle buluştuğu alanın imara açılması ve kuşların yaşam alanlarını yok edecek betonlaşmaya karşı buluştu.

Merkez ilçe Altınordu Durugöl Mahallesi’ndeki eski çöp alanında bir araya gelen bazı ve STK temsilcileri bölgenin yeşil alan olarak düzenlenmesi istendi.

Katılımcılar, yapılan düzenlemeler geri çekilene dek nöbet tutacaklarını bildirdi.

"ORDU BELEDİYESİ KEYFİ VE HUKUKSUZ İŞ YAPIYOR"

Hazırlanan ortak açıklamayı Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül okudu. “Burada bir katliamın önüne geçmek için bir araya geldik” diyen Gönül şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz burası Ordu büyükşehir olmadan önce Ordu Belediyesi’nin çöp döküm alanıydı. Şehir içindeki çöp döküm alanı iptal edildi ve çöpün üzeri toprakla katılarak bir alan oluştu. Ayrıca bu alanın hemen yanında kanalizasyon arıtma ve deşarj tesisi bulunuyor.

Durugöl Mahallesi sınırları içinde olan Melet Irmağı kenarında bulunan bu arazinin Ordulular yeşil alan olarak değerlendirilmesini beklerken Ordu Büyükşehir Belediyesi imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünü açmak istedi. Ordu Çevre Derneği olarak imar değişikliğine açtığımız davada lehimize karar verildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi buna rağmen alanda yapılaşmanın önünü açmak için kural tanımaz biçimde ihale yaptı. Yine dernek olarak ihalenin iptali için dava açtık, dava devam ediyor.

"NEFES ALACAK ALAN KALMADI"

Bu gerçeklere rağmen OBB bildiğini okumak istiyor. İnşaat öncesi çalışma başlatıldı. Çıkarılan çöpler alanla mahalle arasına yığılıyor. Bu da ayrıca sağlık sorunu oluşturmaktadır. Çalışmaların durdurulması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, sağlık riski nedeniyle de Sağlık İl Müdürlüğüne dilekçemizi de verdik. Ordu Büyükşehir Belediyesinin keyfi ve hukuksuz iş yapmasına tepki göstermek için buradayız.

Burası kuşların göç yolu ve dinlenme alanı. Yapılaşma sonunda kuşların konaklaması sonlanacak. Yapılan araştırmada bölgede yüzlerce kuş çeşidinin olduğu tespit edildi. Ordu’nun betonlaştığını herkes kabul ediyor. Yeşil alanlar imar değişikliğiyle yapılaşmaya açılıyor. Nefes alacak alan kalmadı.

Biliyorsunuz, eski otogar alanının yeşil alan olması için talepler dile getirildi ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı buraya iki büyük kütle binayı dikerek bir cinayet işlediler. Şimdi yeşil alan olarak değerlendirilmesi gereken burada bir cinayet daha işlenmek isteniyor. Kabul etmiyoruz ve 'Burası yeşil alan ve kuş bölgesi olarak kalmalı' talebimizi bir kez daha yineliyoruz."

"BU ISRAR NEDEN?"

Gönül sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün burada itirazımızı dile getiriyoruz. Bugünden başlayarak alanda gece gündüz bekleme sürecini başlatıyoruz. Bu mücadeleyle yalnızca Ordu kamuoyunun değil, Türkiye’nin dikkati buraya çekeceğiz. Göz göre göre cinayete seyirci kalmayacağız. Burada o kadar çok çöp var ki, bir bölümün temizlenmesi yeterli değil. Çöp nedeniyle metan gazı birikme olasılığı var. Yani yarın can ve mal kaybına neden olunabilir. Bu cinayeti ilemeye kararlı olan OBB yönetimi sokağa çıkıp burasının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini sorsa yeşil alan ve kuş barınma bölgesi olarak değerlendirilmesini ister. Bu bilindiği halde yapılaşmaya yönelik ısrar neden? Yine biliyorsunuz, stadyumun yanındaki Durugöl alanına da dev bloklar yapılacaktı. Halkın karşı koyuşu nedeniyle bugünkü biçimde kalması sağlandı. Bu nedenle herkesi eski çöp alanının yeşil alan ve kuş barınma bölgesi olarak kalması için ortak mücadelemizi büyütelim. Talebimizdeki ısrarımızı sürdürelim."

"DOĞAMIZI, SUYUMUZU BİRLEŞİK MÜCADELEYLE SAVUNABİLİRİZ"

SOL Parti Ordu İl Sözcüsü Ethem İştar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıyılarımızı, doğamızı savunmak, kuşların yuvalarının yıkılmaması için buradayız. Bugün doğa talanına ve rantçı projelere karşı yaşam alanına sahip çıkan bir halkın yeni bir direniş örneğini gösteriyoruz hep birlikte. Geleceğine sahip çıkma iradesini gösteren ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir hayatı bırakmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz.

Ve biliyoruz ki tüm bunların nedeni de bugün AKP-MHP iktidarının kendisidir. Bugün sokaklara çıksak ve yurttaşlarımıza tek tek sormaya başlasak ‘Ordu’nun ihtiyacı nedir?’ diye bir kişinin dahi cevabında adını anmayacağı bir proje ile karşımızdalar. Diyanet’in aracılığı ile hem yaşam biçimimize müdahale etmeyi, hem halkın parasını peşkeş çekmeyi kendilerinde hak görüyorlar.

Ama açıklıkla şunu söyleyebiliriz. Bu siyasal İslamcı tek adam rejimi artık miadını doldurmaya başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar bu halk her fırsatta değişim iradesini ortaya koyuyor. Tıpkı bugün olduğu gibi ne yaşam alanlarımızı ne geleceğimizi tek adam rejimine ipotek koydurmayız. Doğamızı, suyumuzu, yaşam alanlarımızı da halkın birleşik mücadelesi ile savunabiliriz."