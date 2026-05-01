Ordulular yaylaları için buluşacak

Ordu Aybastı, Perşembe ve Korgan sakinleri madenciliğe karşı 8 Mayıs cuma günü düzenleyecekleri mitinge çağrı yaptı. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Korgan-Aybastı-Kabataş Çevre Derneği (KAKÇEV) ve Korgan-Aybastı–Kabataş Platformu yaptıkları açıklamada ‘‘Bizim mücadelemiz bir ağacın, bir derenin, bir yaylanın ötesindedir. Bu mücadele gelecek kuşaklara onurlu bir yaşam bırakma mücadelesidir. On sekiz aydır süren bu haklı mücadele emeğin, sabrın ve kararlılığın mücadelesidir. Mahkeme sürecinin devam ettiği bu süreçte, alınan keşif kararıyla en kritik aşamaya gelinmiştir. Bugün susarsak yarın çocuklarımız susuz kalır. Bu nedenle toprağımıza, suyumuza, yaylalarımıza sahip çıkmak için hukuki ve meşru zeminde mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 Mayıs 2026 Cuma saat 09.00’da Kümbet Düzü’nde toplanarak, Çobantepe’si’nde yapılacak mahkeme keşfini yerinde takip edeceğiz. Vahşi madenciliğe hayır. Bir olacağız, bin olacağız, birlikte direneceğiz. Biz biriz, beraberiz’’ denildi.

Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası ile Korgan Yaylası arasında yer alan Turnalık Obası’nda yürütülmek istenen maden sondaj çalışmaları, daha önce bölge halkının tepkisi ve açtığı davalar sonucunda durdurulmuştu. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu süreçte yurttaşlar, hem sahada hem de hukuki zeminde mücadele yürütmüş, ancak, yargı süreci devam ederken maden şirketi bölgede faaliyetleri başlatmıştı. Taşzemin İnşaat Madencilik tarafından yürütülen çalışmaların yeniden başlamasıyla birlikte bölgeye geniş güvenlik önlemleri alınmış, Jandarma yaylaya çıkan yolları kontrol altına alarak sivil halkın ve basın mensuplarının alana girişini engellemişti.