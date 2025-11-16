Ordululardan eski çöp alanı için yürüyüş: "Betonlaşmaya karşıyız, Diyanet'le yapılan protokolü iptal edin"

Ordu’da Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde yurttaşlar Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının tamamen yeşil alan olması için bir araya geldi.

Yurttaşlar Bahçelievler Mahallesi'nde Ordu Lisesi önünde toplanarak sahil boyunca yürüdü.

Yürüyüşü, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi önünde tamamlayan Orfulular basın açıklaması yaparak taleplerini yineledi.

Ortak basın açıklamasını Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül okudu.

Gönül, Melet Irmağı kıyısındaki eski çöp alanının imar değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılmak istenmesine karşı kamuoyu oluşturmak amacında olduklarını ve bu amaçla başlattıkları çadır nöbetinin 16’ncı gününde olduklarını belirtti.

Gönül, “‘Melet Irmağı kıyısı tamamen yeşil alan ve kuş cenneti olarak düzenlenmeli’ talebimizi görmek istemeyen gözlere göstermek, duymak istemeyen kulaklara duyurmak için bugün bir yürüyüş gerçekleştirdik” dedi.

“Yeşil alan ve kuş cenneti talebimizi bundan sonra da demokratik hakkımız olan eylemlerle, etkinliklerle sürdüreceğiz” diyen Gönül, “Amacımız betonlaşmayı önlemektir” ifadesini kullandı.

“NE YAPILIRSA YAPILSIN BETONLAŞMAYA KARŞIYIZ”

Gönül Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokole de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Ordu Çevre Derneği olarak partilerin ve STK’lerin desteği ve katkılarıyla Ordu İdare Mahkemesi’ne açtığımız davayı kazandık, OBB’nin itirazı üzerine dava istinafta devam ediyor. Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığıyla yaptığı protokolle alanın bir bölümünü devretti. Buraya Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Enstitüsü yapmak istiyor. Yapılan ihalenin iptali için dava açtık, dava istinafta, karar bekliyoruz. Burada şunu da vurgulayalım ki, bu alana okul da kütüphane de yapılsa ‘Kabul etmiyoruz’ diyeceğiz. Bizler buranın yapılaşmasına karşı çıkıyoruz. Ne yapılırsa yapılsın istemiyoruz ve buranın yeşil alan ve kuş cenneti olarak düzenlenmesini istiyoruz.”

“DÖRDÜNCÜ CİNAYETİ KENDİLERİ İŞLİYOR”

Yeşil alan için mücadelelerinin devam edeceğini belirten Gönül, “Çadırdan yükselen sesimizi duyan tek tek yurttaşlar, partiler, sendikalar, dernekler destek ve dayanışma ziyaretleri yapıyorlar, gece nöbeti tutuyorlar. Bu, ne kadar haklı bir isteği dillendirdiğimizi kanıtlıyor. Ancak burayı betonlaştırmak isteyenler görüyor, görmezden geliyorlar; duyuyor, duymazdan geliyorlar. Bilinmeli ki, mücadelemiz günlük değil. Yargı süreci devam ederken kamuoyu oluşturmak, halkın talebinin gerçekleşmesi için dayanışmamızı büyütüyoruz” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in “Üç cinayeti önledik” şeklindeki açıklamalarına değinen Gönül, şöyle konuştu:

“Kirazlimanı Mahallesi’ndeki Belde Evler’in yerine yapılan dev bloklara, Durugöl Mahallesi’nde Durugöl alanının betonlaştırma projesine, Ünye Çamlık’ta ağaç kesme girişimine karşı derneğimizin de içinde olduğu Ordu kamuoyunun mücadelesini görmezlikten gelmiş. Şimdi dördüncü cinayeti kendileri işliyor. Bu cinayete izin vermeyeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu’yu turizm şehri yapmak istiyorsa eski çöp alanını betona boğmak yerine yeşil alan olarak koruma altına alarak kuş cenneti yapılmasıyla eko turizme kazandırmalıdır.”

“DİYANET İLE YAPILAN PROTOKOLÜ İPTAL EDİN”

Yetkililere seslenen Gönül, “Diyanet İşleri Başkanlığı’yla yapılan protokolü iptal edin, burada imar değişikliğine gitmeyin. Ordu halkı burasının ağaçlandırılmasını, yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyor. Kuşların göç ve konaklama alanını betonlaştırmayın. Bu konuda talebimiz nettir ve kararlıyız. Mücadelemiz çeşitlenen eylem ve etkinliklerle devam edecek” ifadelerini kullandı.