Orduluların betonlaşmaya karşı mücadelesi 16 gündür sürüyor

Altınordu’nun Durugöl Mahallesi’nde Melet Irmağı kıyısındaki eski çöp alanının imara açılarak betonlaştırılmak istenmesine karşı 16 gündür çadır nöbeti tutan yaşam savunucuları, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler, ORÇEV’in çağrısıyla yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, alanın tamamen yeşil alan ve kuş cenneti olarak korunmasını istedi.

Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) çağrısı üzerine Altınordu Bahçelievler Mahallesi’nde, Ordu Lisesi önünde bir araya gelen grup; sahil boyunca yürürken Nazım Hikmet’in “Güzel günler göreceğiz çocuklar" dizelerini hep birlikte seslendirdi. Yürüyüş, Akyazı Mahallesi’ndeki Ordu Kültür ve Sanat Merkezi önünde basın açıklamasıyla sona erdi.

"BETONLAŞMAYI ÖNLEMEK İÇİN DEMOKRATİK HAKLARIMIZI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, bölgede yapılmak istenen imar değişikliğine karşı olduklarını vurguladı. Gönül, şunları söyledi:

"Melet Irmağı kıyısındaki eski çöp alanının yapılaşmaya açılmasını kabul etmiyoruz. ‘Yeşil alan ve kuş cenneti’ talebimizi duyurmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Betonlaşmayı önlemek için demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz."

"İHALENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK, KARAR BEKLİYORUZ"

Gönül, Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokole dikkat çekerek, "OBB önce imar değişikliğiyle burayı yapılaşmaya açtı. Açtığımız dava sonucunda mahkeme yürütmeyi durdurdu; süreç istinafta devam ediyor. Ardından belediye alanın bir bölümünü Diyanet’e devretti. Buraya İslam Enstitüsü yapılmak isteniyor. İhalenin iptali için dava açtık, karar bekliyoruz. Ancak okul da yapılsa, kütüphane de yapılsa kabul etmiyoruz. Bu alan kesinlikle yapılaşmamalı; yeşil alan ve kuş cenneti olarak düzenlenmelidir"dedi.

Yeşil alan taleplerinin giderek daha geniş bir destek bulduğunu belirten Gönül, nöbet alanına gelen dayanışma ziyaretlerinin önemine dikkat çekti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in "Üç cinayeti önledik"sözlerine göndermede bulunan Gönül, "Şimdi dördüncü çevre cinayetini kendileri işliyor. Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CİCİLİ BİCİLİ BETONLARLA SÖZDE ‘BETON CENNETİ’ YAPACAĞIZ AMA KUŞLARI YOK EDECEĞİZ"

Yürüyüşe katılan bir yurttaş da çöp alanının zaman içinde kendi kendine doğal bir yaşam alanına dönüştüğünü söyleyerek, "Çöp alanının üzeri toprakla örtülmüş, doğa kendini tamamlamış; otlar, ağaçlar bitmiş, kuşlar gelmiş ve bir cennet oluşmuş. Bu kadar büyük bir şansı betona heba ediyoruz. Cicili bicili betonlarla sözde ‘beton cenneti’ yapacağız ama kuşları yok edeceğiz. Doğal zinciri bozduğumuz için bugün kokarca bile şehrin merkezine indi. Lütfen kuşlarımıza ve doğal alanımıza sahip çıkalım" diye konuştu.