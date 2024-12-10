Ordu’nun dereleri ranta doğru akıyor

Haber Merkezi

Ordu'nun Karadeniz'e dökülen bütün derelerine AKP'li belediyelerin çöktüğünü söyleyen CHP Ordu milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel "Ordu'nun dereleri ranta akıyor" dedi.

Adıgüzel, özetle şunları kaydetti:

‘‘Melet Çayı... Orta Karadeniz'in en büyük akarsuyu. Hani bir Ordu türküsü var, ‘Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa’. Bu ozanın hayaliydi gerçekleşmesi mümkün değildi. Peki Ordu'nun dereleri nereye akıyor? Beklenildiği gibi aşağıya Karadeniz'e doğru mu akıyor? Maalesef öyle değil. Ordu'nun dereleri rantiyecilerin, şantiyecilerin cebine akıyor. Melet, Akçaova, Çalışlar, Bolaman, Curi Deresi ve Akçay. Hepsine bir AKP'li belediye çökmüş durumda. Organize bir çakıl hırsızlığı yapıyorlar."