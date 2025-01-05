Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ordu’nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Gürgentepe, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde ve bugün de etkili olan kar yağışı sonrası yeşil bitki örtüsü büyük oranda beyazla kaplandı.