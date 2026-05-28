Organize çete gibiler

BirGün Kadın Kolektifi

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Dersim’de kaybolmasının ardından yıllardır sonuç alınamayan soruşturma, 2026’da peş peşe gelen gözaltılar, tutuklamalar ve yeni ifadelerle tamamen farklı bir aşamaya taşındı. Dosya artık yalnızca bir “kayıp” soruşturması olarak değil; cinayet, delil karartma, kamu görevlilerinin olası dahli ve organize koruma ağı iddiaları üzerinden tartışılıyor.

Son haftalarda ortaya çıkan ifade tutanakları, HTS kayıtları, yeni gözaltılar ve firari şüpheli Umut Altaş’ın açıklamaları, soruşturmanın emniyet, valilik ve kamu görevlileri hattına uzandığı yönündeki tartışmaları büyüttü.

Soruşturma kamu görevlileri hattına uzanırken dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz D. de dosya kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yılmaz D.’nin ifadesi, Zeinal Abakarov’un olay sonrası Antalya Belek’te bir otele yerleştirilmesi ve emniyet görevlilerinin bu süreçteki rolüne ilişkin iddiaların ardından gündeme geldi. Yılmaz D., Erzurum’da yaklaşık 4 saat ifade verdi.

Dosyada ayrıca dönemin Jandarma Komutanı’nın da tanık sıfatıyla ifade verdiği bildirildi. Soruşturma yalnızca şüphelilerle sınırlı kalmayarak, olay döneminde görev yapan emniyet, jandarma ve idari kamu görevlilerinin bilgisi ve sorumluluğu başlıklarına da genişledi. Birçok kamu görevlisinin adının geçtiği soruşturmanın hâlâ aydınlatılmamış olması ise tepki çekiyor.

Tartışmanın odağındaki isimlerden biri de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Dosya kapsamında tutuklanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş şube yöneticileri, koruma polisleri Soylu’nun bakanlığı dönemindeki idari hiyerarşi içinde görev yapıyordu. Tuncay Sonel, Soylu döneminde kamuoyunda “yakın çalışan valilerden biri” olarak anılıyordu. Sonel daha sonra Ordu Valiliği’ne atanmıştı. Bu nedenle “Soylu hattı” gündeme geldi. Dosyanın en çarpıcı başlıklarından biri de Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un olaydan sonra yurtdışına çıkarılması oldu. Abakarov’un üvey babası Engin Yüceer’in ifadesinde şöyle denildi: “Zeinal’ı yurt dışına gönderdik. Bunun üzerine amirim olan Rıdvan Kayan komiserime ‘Zeinal’ı yurtdışına göndereceğiz sorun olur mu’ diye mesaj yazdım. O da bana cevap olarak ‘Serkan müdür ile görüştüm, herhangi bir sorun yok, gönderebilirsin’ dedi. Aradan zaman geçtikten sonra asayiş müdürümüz Ertuğrul A. beni arayarak ‘Vali beyimizin selamı var. Zeinal’ın yurt dışına kaçtığı yönünde huzursuzluklar var, Zeinal’ı getirebilir misin’ dedi. 2-3 gün sonra Elazığ’da kaldığımız eve İl Emniyet Müdürümüz Yılmaz D., Asayiş Müdürümüz Ertuğrul A. yanlarında korumalarla eve geldiler. Yılmaz D. bana, ‘Vali Bey’in selamı var, Zeinal’ı getir. Sizi Antalya Belek’te bir otele yerleştireceğiz, kimsenin haberi olmayacak. Vali Bey size para yardımı da yapacak’ dedi.” Aile önce Elazığ’a götürüldü, ardından Antalya Belek’te 5 yıldızlı bir otele yerleştirildi.

Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yüceer’in ifade tutanağına yansıyan iddialar ise daha çarpıcı. Yüceer, Zeinal’ın Rusya’ya götürülmesi için baskı yapıldığını vurgularken yaklaşık iki ay polislerle birlikte Belek’te tutulduklarını söyledi. Yüceer ayrıca otel kayıtlarının tutulmadığı iddia etti.

İfadede ayrıca bazı emniyet görevlilerinin Zeinal’ın yurtdışına çıkması için aileye yazılı güvence verdiği öne sürüldü.

Ailenin iki ay boyunca kayıt yapılmadan konaklatıldığı Sueno Otel’in aile hâlâ otelde kalırken MHP’li isimler tarafından ziyaret edildiği ortaya çıkmıştı. MHP’li Mustafa Türkdoğan’ın otel sahibiyle paylaştığı fotoğrafa MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız’ın ‘Selam ve muhabbetle kalın’ diye yorum yaptığı görülmüştü.

CİNAYET İDDİASI

Engin Yüceer ve Cemile Yüceer’in ifadelerinde geçen polis korumaları, asayiş müdürleri, emniyet müdürlüğü hattı soruşturmanın yalnızca bireysel değil, kurumsal bir koruma mekanizmasına işaret edildiğini gösteriyor. Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube yöneticileri, vali koruma polisleri, bazı eski polisler üzerindeki tartışmalar dikkat çekse de dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz D. Yalova Emniyet Müdürü olarak görev yapmaya devam ediyor.

Dosyadaki en kritik gelişmelerden biri, ABD’de gözaltına alınan ve iade süreci başlatılan firari şüpheli Umut Altaş’ın açıklamaları oldu. Altaş, dönemin valisi Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu öldürdüğünü kendisine anlattığını öne sürdü. Altaş’ın aktardığına göre Türkay Sonel “Çok bağırıyordu ben de sıktım” dedi. Altaş ayrıca cinayet silahına dokunduğunu, olay sonrası bazı polislerin devreye girdiğini, cesedin ortadan kaldırılması sürecinde dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu’nun rol almış olabileceğini iddia etti. Umut Altaş, Türkay Sonel’in kız çocuklarını da istismar ettiğini öne sürdü. İddialar Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından gündeme getirildi. Çimen, Sonel tarafından mağdur edilen ailelere çağrı yaptı.

Avukat Çimen, bir annenin kendisini aradığını, Tunceli’de ninesinin yanında tatil yapan kızını geri götürmek için araçla ilerlerken yollarının zırhlı valilik araçlarıyla kesildiğini ve kızının zorla alıkonulduğunu söylediğini anlattı. Mağdur anne avukat Çimen’e, kızının Türkay Sonel tarafından istismar edildiğini, bu olaya sosyal politikalar görevlilerinin de şahit olduğunu söyledi. Aile ve avukatlar, yalnızca doğrudan şüphelilerin değil, olay sonrası delil süreçlerinde rol aldığı iddia edilen kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep ediyor.

DİKKATLER AÇIKGÖZ’DE

Adli kontrolle serbest bırakılan Uğurcan Açıkgöz’ün dönemin AKP’li İl Başkanı Cihan Açıkgöz’ün yeğeni olduğu öğrenilirken uzun namlulu silahlarla ateş ettiği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Açıkgöz ifadesinde asıl olarak valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’i tanıdığını Gülistan’ı ise hiç tanımadığını söylese de ortaya çıkan bilgiler ve kamera kayıtları bu beyanı yalanlıyor. 27 Aralık 2019 günü 15.31 ile 16.22 saatleri arasında Dersim’deki Moğultay Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi binasında bulunduğu, o saatler arasında telefonunun kapalı olduğu ve telefonunu 16:22’den sonra açtığı ifadesinde açığa çıkan Açıkgöz, ‘Gençlik merkezinde tanık olduğunuz arkadaşlarınızın karıştığı bir olay yaşandı mı?’ sorusuna, “Hatırlamıyorum” diye cevap veriyor. Yine ifade tutanağına göre, Gençlik Merkezi’ndeki buluşmadan bir gün sonra 28 Aralık 2019’da Umut Altaş’ın kullanımında olan Nurşen Arıkan adına kayıtlı telefonla sık sık bağlantı kuran Açıkgöz, devam eden günlerde de 29-30-31 Aralık 2019’da sık sık aynı numarayla görüşmeler yapmış.

Yani aslında ifadesinde olayın olduğu zaman olay yerinde olduğu ortaya çıkan Açıkgöz, Gülistan’ı hiç tanımadığını söylese de valinin oğlu Türkay Sonel ve beraberindekilerle 4 Ocak 2020’de Gülistan’ın çalıştığı Hanımeli Pastanesi’ne gitmiş. Faillerin Gülistan’ı tehdit etmek için oraya gittikleri daha önce açığa çıkmıştı. Ayrıca soruşturmada yer alan gizli tanık Şubat’ın anlatımına göre, Doku cinsel saldırıya maruz bırakıldığı sırada Uğurcan Açıkgöz de olay yerinde bulunuyordu. İfade tutanağında ortaya çıkan önemli bir bilgi de 5 Ocak 2020 günü, Gülistan’ın Sarı Saltuk Viyadüğü’nde olduğu tespit edilen saatlerde Uğurcan Açıkgöz ile Mustafa Türkay Sonel’in birkaç kez telefon görüşmesi yapması oldu.

Ortaya çıkan detaylar nedeniyle avukat Çimen, Açıkgöz’ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu ve tutuklanmasını talep etti.

OLAYA KARIŞAN HERKES AÇIĞA ÇIKARILMALI!

Nurşat Yeşil - Dersim Kadın Platformu Üyesi:

Gülistan Doku ilk kaybolduğu günden beri bir algı yaratılmaya çalışıldığını söylüyoruz. İlk günlerde aile bile isteye sürekli baraja yönlendirildi. Geldiğimiz aşamada yaşananların açığa çıkmış olması sevindirici.

Yıllardır bu coğrafyada güç sahibi, erk sahibi erkekler tarafından kadınlar kaybediliyor, kadınlar katlediliyor. Birileri ise bunun üzerini örtüyor. Bu yüzden Gülistan Doku dosyasında faillerin ortaya çıkarılması çok önemli. Biz Dersim Kadın Platformu olarak yıllardır bu şehirde kadınların fuhuşa sürüklendiğini, belirli kişilerin bu işi yaptığını defalarca söyledik. Ama bu kişiler belirli odaklar tarafından korunduğu için bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Şimdi söylediğimiz kişilerin isimleri Gülistan Doku olayında da geçiyor.

Dersim gibi küçük şehirlerde bütün gücü, bütün erki bir kişinin eline verirseniz (Vali, aynı zamanda kayyum belediye başkanı) maalesef ildeki bütün kurumları yönlendirebilir. Gülistan Doku olayında da bunu görüyoruz. Emniyet işin içinde, üniversite işin içinde, il özel idaresi işin içinde ve daha da adını sayamadığımız birçok kurum… Bu işi gizlemek için hepsi organize bir çete gibi hareket etmişler. Soruşturma biraz tıkanmış vaziyette. Doku ailesinin avukatı gibi biz de Tuncay Sonel’in hala belirli odaklar tarafından korunduğunu düşünüyoruz. Bu olaya karışan gerek yereldeki, gerekse kamuda görevli olan diğer kişilerin de hepsinin açığa çıkarılmasını talep ediyoruz.

TUTUKLANANLAR

Mustafa Türkay Sonel: Gülistan Doku’nun öldürülmesi iddiasının merkezindeki isim

Tuncay Sonel: Delil karartma, resmi nüfuz kullanımı ve soruşturmayı etkileme iddiaları

Zeinal Abakarov: Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı

Engin Yücer: Zeinal’ın üvey babası, eski polis

Cemile Yüceer: Zeinal’ın annesi

Şükrü Eroğlu: Dönemin vali koruma polisi

Gökhan Ertok: İhraç polis

Erdoğan Elaldı: Dönemin Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı

Celal Altaş: Umut Altaş’ın babası

Nurşen Arıkan: Umut Altaş’ın annesi

Ferhat Hanedan Güven: Yağma iddiası

Çağdaş Özdemir: Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi; kayıt silme ve delil karartma iddiaları

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILANLAR

Uğurcan Açıkgöz: Mustafa Türkay Sonel’in yakın çevresindeki isimlerden

Savaş Gültürk: Üniversitenin kamera süreçleriyle bağlantılı isimlerden

Süleyman Önal: Kamera kayıtları ve teknik süreçlerle bağlantılı isimlerden

GÖZALTINA ALINAN/İFADEYE ÇAĞRILAN İSİMLER

Burçin Yerlikaya: Hastane bilgi işlem süreçleriyle bağlantılı isim

Yücel Erdem: Hastane bilgi işlem süreçleriyle bağlantılı isim

Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz D.: Tanık sıfatıyla ifade verdi

Dönemin Jandarma Komutanı: Tanık sıfatıyla ifade verdi