Organize İşler dizi oluyor: Organize İşler Karun Hazinesi tanıtım videosu yayınlandı! Oyuncular, konu ve yayın tarihi

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinden ilk tanıtım videosu geldi! Türk sinemasının efsaneleşen komedi serisi Organize İşler, bu kez Netflix dizisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Şampiyonlar Ligi kadrosu” olarak tanımlanan fragmanda hem eski hem de yeni karakterlerin yer aldığı dikkat çekici bir tanıtım yapıldı. Kapalıçarşı’nın çatısında çekilen sahneler, dizinin aksiyon dolu atmosferinden ipuçları veriyor.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİ FRAGMANI VE DETAYLARI

Netflix’te yayınlanacak Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin ilk fragmanı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fragman, klasik Organize İşler mizahını modern bir üslupla harmanlarken, karakterlerin tanıtımına odaklanıyor. Yeni yapımın yönetmen koltuğunda yine Yılmaz Erdoğan oturuyor. Fragmanda Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral, Selim Bayraktar gibi isimlerin yanı sıra, Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Ersin Korkut ve Onur Akbay gibi sürpriz isimler de görülüyor.

ORGANİZE İŞLER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Netflix tarafından hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi niteliğinde:

Demet Akbağ

Kıvanç Tatlıtuğ

Uraz Kaygılaroğlu

Selim Bayraktar

Bensu Soral

Burcu Özberk

Rıza Kocaoğlu

Ekin Türkmen

Menderes Samancılar

Şükran Ovalı

Ersin Korkut

Dizinin yapımcılığını BKM üstlenirken, senaryoda yine Yılmaz Erdoğan imzası bulunuyor. Kadronun hem tecrübeli hem de genç oyunculardan oluşması, dizinin geniş bir izleyici kitlesine hitap edeceğinin sinyallerini veriyor.

ORGANİZE İŞLER SERİSİNİN ÖNCEKİ FİLMLERİ

Film Yıl Konu Özeti Organize İşler (2005) 2005 Asım Noyan liderliğindeki dolandırıcı çetesinin İstanbul’daki renkli ve karmaşık dolandırıcılık hikâyelerini anlatıyor. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Demet Akbağ’ın unutulmaz performanslarıyla Türk sinemasına damga vurmuştur. Organize İşler: Sazan Sarmalı 2019 Yıllar sonra geri dönen Asım Noyan, bu kez kızı Nazlı’nın da dahil olduğu karmaşık bir dolandırıcılık hikayesinde yeniden sahneye çıkar. Film, hem mizah hem de duygusal yönleriyle dikkat çekmiştir.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Netflix tarafından yapılan ilk duyuruda yalnızca “yakında” ifadesi yer aldı. Ancak yapımın 2026 yılı başlarında platformda yayınlanması bekleniyor. Fragmanda yer alan “yeni soygun, eski hesaplar” vurgusu, dizinin önceki filmlerle tematik bir bağ kuracağını gösteriyor.

Sonuç olarak, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi hem nostaljik bir buluşma hem de yeni bir başlangıç vaat ediyor. Fragmanın gördüğü yoğun ilgi, dizinin Netflix’in en çok konuşulan Türk yapımlarından biri olacağına işaret ediyor.

Organize işler dizisi (Karun Hazinesi) tanıtım videosu