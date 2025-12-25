Organize kirlilik bölgesi

Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) su kaynakları üzerindeki etkileri alarm veriyor. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri’nin hazırladığı rapora göre, Bolu’dan Kastamonu’ya uzanan 6 ilde faaliyet gösteren 24 OSB’nin büyük bölümü, yetersiz arıtma tesisleri nedeniyle dereleri, nehirleri, yeraltı sularını ve dolaylı olarak Karadeniz’i kirletiyor.

Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu’nun hazırladığı rapor, bölgedeki OSB’lerin çevresel etkilerini gözler önüne serdi. Raporda, bölgede 24 OSB olduğu hatırlatılarak “Bu endüstriyel yapıların derelere, nehirlere, yeraltı sularına ve göletlere yakın konumlandırılması ciddi çevresel sorunlara yol açmakta. Yetersiz arıtma tesisleri nedeniyle yer altı ve üstündeki tüm su kaynakları kirlenmekte” denildi.

Türkiye genelinde OSB’lerde arıtma tesislerinin yalnızca yüzde 30–40’ının tam işlevli çalıştığına dikkat çekildi.

KANSER RİSKİ ARTIYOR

Raporda, OSB’lerin su yoğun sanayi üretimi nedeniyle genellikle nehir havzaları ve yeraltı suyu çevresinde kurulduğu, bunun da ekolojik kırılmayı hızlandırdığı belirtildi. Kirliliğin yol açtığı sonuçlar şöyle özetlendi:

• Nehir ekosistemlerinde biyoçeşitlilik yüzde 20–30 oranında azaldı.

• Karadeniz’e ulaşan kirlilik deniz faunasını tehdit ediliyor.

• Yetersiz arıtma nedeniyle ağır metaller, nitrat, fosfor ve toksik maddeler sularda birikiyor. Bu da toplu balık ölümlerine, oksijen azalmasına ve ekosistem bozulmasına yol açıyor.

• Kirlenen su kaynakları halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor. Ağır metaller kanser riskini artırıyor.

• Bolu’da yaklaşık 100 köyün etkilendi. Zonguldak’ta balık tüketimi zehirlenmelere yol açtı. Düzce ve Bartın’da yeraltı sularına sızmanın sindirim sistemi hastalıklarını artırdı. Bolu Gerede Çayı’nda yaşanan balık ölümlerin deri ihtisas OSB kaynaklı kirlilikten kaynaklandı. Bartın Merkez OSB’nin Gökırmak Deresi’ne yaptığı deşarjlar sonucu fosfor kirliliğinin yüzde 83’e ulaştı.

• Toprak kirlenmesi tarımda yüzde 30’a yakın verim kaybına ve ürün kalitesinde düşmeye yol açıyor.

• Bolu ve Düzce’de hayvancılık giderek zorlaşıyor.

• Kastamonu’da organik yük nedeniyle alg patlamaları yaşanıyor.

• Tüm bu sorunlara karşı Atıksu Bilgi Sistemi’nin güçlendirilmesi, etkin denetimlerin yapılması ve yer seçimlerinde ekolojik kriterlerin esas alınması gerekiyor. Aksi halde ekolojik restorasyon imkânsız hale gelecek.

SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Batı Karadeniz’de illere göre OSB sayısı şöyle sıralandı:

• Bolu: 6

• Düzce: 5

• Zonguldak: 5

• Kastamonu: 5

• Karabük: 2

• Bartın: 1