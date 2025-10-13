Organize suç örgütü Bayğaralar’a operasyon: 106 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik 10 ilde 403 adrese operasyon yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünün 10 aydır devam eden çalışmaları sonucunda şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini iddia etti.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah 403 adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık!"

Yerlikaya şüphelilerin Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs de dahil olmak üzere 54 ayrı olay gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Operasyonda 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.