Organizede 'organize' işler: Usulsüz arsa tahsislerinde Bakanlık devreye girdi

Organizede 'organize' işler: Usulsüz arsa tahsisinde Bakanlık devreye girdi Ordu ilinde Organize Sanayi Bölgesi'nde Ordu OSB'de yönetim kurulu üyelerinin akrabaları ve iş ortaklarına usulsüz bir şekilde yer tahsisi yaptığını BirGün haberleştirmişti.

Ordu Valiliğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan söz konusu arsa tahsisleri ile ilgili müfettiş talep edilmişti. Müfettişler tarafından yapılan incelemenin ardından yazılan raporda söz konusu parsel tahsislerini müfredata uygun olmadığı ve OSB'ye ivedilikle geri iade edilmesi gerektiği belirtildi. Ordu Organize Sanayi Sitesi’nde üretim yapan 13 şirket sahibi OSB yönetiminin, ihaleye girilmeden ve kimseye bilgi verilmeden yeşil alanları sanayi parseline dönüştürerek düşük fiyata kendi ortakları ve akrabalarının üzerine geçirdiğini öne sürerek valiliğe şikâyette bulunmuştu.

BirGün, 2 Şubat 2025'te Ordu Valiliği'nin şikayetlere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunduğunu ve müfettişlerin alanda incelemeler yaptığını yazmıştı. Müfettişlerin denetlemeler sonucunda hazırladıkları raporları BirGün ulaştı. Tutulan rapor sonucunda OSB’de yapılan satışların, ihalelerin ve arsa alım-satım devir işlemlerinin usule uygun olmadığına karar verilerek "OSB’nin zararına sebebiyet vermeksizin parsellerin tekrar Ordu OSB mülkiyetine geçirilmesine yönelik gerekli işlemlere Ordu OSB yönetimince ivedilikle başlanılması ve mevzuata aykırı mevcut durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir" denildi.

MEVZUATA AYKIRI SATIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Müfettiş raporunda, Ordu OSB Müteşebbis Heyeti tarafından Yönetim Kurulu üyesi Ogün Sönmez’e ait olan Gürsan İnşaat Ltd. Şti’ye ihaleye girilmeden ve duyurusu yapılmadan satılan parselin ortak alan olduğu ve satışının mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Raporda satışı usulsüz bir şekilde yapılan alanın OSB yönetimine geri geçmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan, OSB Yönetim Kurulu üyeleri Olgun Çakmak ve Murat Barış Maraşlı'nın da müfredata uygun olmayan şekilde OSB'deki birçok parseli üzerlerine geçirdikleri raporda yer buldu.

OSB MÜDÜRÜ EL ALTINDAN ABİSİNE YER TAHSİS ETTİ

Ordu Organize Sanayi Müdürü Olgun Topkaya'nın abisinin de bu bölgede birçok parsel satın aldığı ortaya çıktı. Bazı parsellerin diğer firmalar tarafından alınarak OSB Müdürü Olgun Topkaya'nın kardeşi Metinay Topkaya'ya bedelinin çok altında satıldığı ortaya çıktı. Metinay Topkaya'nın kardeşinin müdürü olduğu OSB'den değerinin oldukça altında bir fiyata satın aldığı son parsel ise müfettişlerin raporlarına yansıdı.

Raporda mevcut parselin OSB mülkiyetinde geri geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu raporda şu ifadelere yer verildi: OSB Müdürü Olgun Topkaya’nın kardeşi Metinay Topkaya’ya Ordu OSB Müteşebbis Heyeti tarafından verilmesi kararı alınan 1110 ada 17 no’lu parselin ortak kullanım alanları içerisinde yer alan “OSB Ticaret alanı” olduğu, mevzuat hükümleri gereğince bu parselin OSB mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunması gerektiği, bir başka ifadeyle OSB tarafından satışı yapılamayacak nitelikte bir parsel olduğu, ancak gelinen noktada parselin mülkiyetinin satış yoluyla Metinay Topkaya’ya geçtiği anlaşıldığından, ilgili 1110 ada 17 no’lu parselin, OSB’nin zararına sebebiyet vermeksizin: tekrar Ordu OSB mülkiyetine geçirilmesine yönelik gerekli işlemlere Ordu OSB yönetimince ivedilikle başlanılması ve mevzuata aykırı mevcut durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir"

USULSÜZLÜKLERİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Akrabalarına ve iş ortaklarına ihaleye girilmeden gizli bir şekilde Ordu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından satılan parsellere ilişkin bakanlığın 'usule uygun değil' raporlarına rağmen Ordu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, müfredat ve yönetmeliklerde bazı değişiklikler yaparak söz konusu satışların iptalinin önüne geçmeye çalışıyor.

OSB'DEKİ DİĞER PAYDAŞLARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer bulamadıkları için üretim yapamayan ya da üretim tesisini genişletemeyen şirket sahipleri ise kendilerine haber verilmeden OSB yönetimi tarafından akrabalarına ve iş ortaklarına satılan alanlara tepki gösteriyor.

"BİZ ÜRETİM YAPMAK İÇİN YER BULAMIYORUZ"

Değerinin çok altında bu parsellerin birilerine peşkeş çekildiğini belirten bir sanayi işletmecisi, "Biz burada uzun süredir üretim yapmak için yeni yer arıyoruz. OSB yönetimi hiç üretim yapamayan akrabalarına yerler tahsis ediyorlar. OSB müdürü Olgun Topkaya'nın abisine verdiği yer bir cam üreticisine kiraya verildi. OSB'nin amacı istihdamı arttırmaktır. Ucuza yer satın alıp kiraya vermek değildir" dedi.