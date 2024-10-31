Örgütlenen göçmene keyfi vatandaşlık iptali

Haber Merkezi

Ülkede göçmenlere yönelik ötekileştirme sürerken göçmen ve mültecilerin yaşadığı sorunlara odaklanan Göçmen ve Mülteci Ağı, vatandaşlığı geri alınan ya da iptal edilenlere yönelik çalışma yürüttü. Göçmen ve Mülteci Dayanışma Ağı bileşeni ÖHD’li Ali Diler, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan, örgütlenen ve mülteci hakları için mücadele eden göçmenlerin vatandaşlıklarının iptal edildiği bunun da insanların güven içinde yaşamasına engel olduğunu söyledi.

MA’ya konuşan Diler, doğumla, sonradan ve istisnai olarak edinilen vatandaşlık alan çok sayıda ve mültecinin gösteri veya örgütleme hakkını kullandıkları için vatandaşlıklarının iptal edildiğini belirtti. Diler, "Sivil toplum örgütleri içerisinde aktif rol alan, mülteci haklarına ya da toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını kullanan, örgütlenme hakkını kullanan kişiler, idare tarafından belirlendiğinde bu kişilerin vatandaşlıklarının geri alınması ya da iptali yoluna gidilebiliyor. Bu durumun böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir kişi vatandaşlığını aldıktan sonra nüfus siciline güvenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık hakkının geri alınmasına karşı yasal belirsizliğe ilişkin geliştirilen doktrinlere işaret eden Diler şunları aktardı: “Geçici koruma statüsünde Türkiye'de ikamet eden kişilerin vatandaşlık başvurularında ikamet süreli, vatandaşlık başvurusunda kayda alınmıyor. Buna dair de bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Vatandaşlık iptalinde idarenin geniş takdir yetkisinin olmasını doğru bulmuyoruz. Bu kişilerin vatandaşlıklarını aldıktan sonra bile güven içerisinde yaşamalarına engel oluyor.”