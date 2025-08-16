Örgütlenme hakkı ayaklar altında

Havin ŞENER

Sakarya Hendek’te kurulu SAG Hidrolik’te sendikalaşmak istediği için Onur Karaman’ın işten çıkarılmasına ilişkin Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) tarafından başlatılan direniş sürüyor. Sendikayla birlikte hakkını alabilmek için 4 gündür fabrika önünde bekleyen işçi Onur Karaman BirGün’e süreci şöyle anlattı: “İşime son verilmesinin nedeni fesih kâğıdında ‘çalıştığı alanı terk etmek, grup kurmak’ gibi gerekçelerle açıklanıyor. Hakkımız olan sendikayı içeri sokmak için direniyoruz.”

Kocaeli Dilovası’nda kurulu Omsa Metal fabrikasında işten çıkarılan Birleşik Metal-İş üyesi 57 işçi de aynı taleple yaklaşık 40 gündür eylemde. Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftci, yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

“Yetkili sendika olmamıza rağmen işveren sendikayı hazmetmeyerek ilk önce bir tane üyemizi işten attı, biz de bunun ardından fabrikada üretimi durdurduk, sonunda da işçi arkadaşımızı işe iade ettirdik. Ancak fabrikadaki hak ihlallerinin sonu gelmedi. Bir işçi arkadaşımızı daha işten attılar. O işten atılmayla beraber üretimi bir kez daha durdurduk, bunun ardından da tüm üyelerimizin işine son verildi. Bunların hepsi sendikayı bertaraf etme çabası.”

İşine son verilen Serdar Bal ise şunları söyledi: “İçeride bir hafta iş durdurduğumuz için ‘Bizi 2 milyon dolar zarara soktunuz’ diyerek bizi mahkemeye verdiler. Sendikalı olarak içeri girmek istiyoruz. Başka bir derdimiz yok. Hakkımızı almadan da buradan ayrılmayacağız.”