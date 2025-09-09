Örgütlerden Karabay için tahliye talebi

Gazeteci meslek örgütleri, mesleki faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Furkan Karabay için açıklama yaptı.

Aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Uluslararası PEN'in de olduğu 17 meslek örgütünün imzacı olduğu açıklamada, Karabay'ın "kamu görevlilerini hedef gösterme” ve “cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmak istendiği kaydedildi.

Karabay’ın daha önce de aynı iddialarla 2 kez cezaevine girdiği hatırlatıldığı açıklamada, "Karabay’ın yasal sürece aykırı bir şekilde 3 aydır tutuklu kalmasını, ölçüsüz ve cezalandırmaya yönelik bir uygulama olarak görüyoruz. Gazetecilik faaliyetleri ve eleştirel yorumlar suç olarak değerlendirilemez. Haberciliğin ‘hedef gösterme’ gibi suçlarla eş tutulması son derece tehlikeli bir çarpıtmadır. IPI ve imzası bulunan kuruluşlar olarak gazeteci Furkan Karabay’ın serbest bırakılmasını ve tüm suçlamaların düşürülmesini talep ediyoruz. Yetkililere, muğlak yasal düzenlemeleri gazetecileri cezalandırmak için kullanmayı bırakma ve hâlâ cezaevinde bulunan 17 gazeteciyi de serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Karabay için açıklama yapan örgütler şunlar: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü, IFEX, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Norveç Helsinki Komitesi, PEN Amerika, PEN İsveç, PEN Danimarka, PEN Norveç, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu.