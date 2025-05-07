Örgütlü halkı kimse yıkamaz

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 18 Şubat günü tutuklanan halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, "Ülke yangın yeri. Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır" dedi.

Yaklaşık 3 aydır Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu olan Aydınlar, cezaevinden gönderdiği mektubunda yaşadıklarını anlattı. Aydınlar, 2014 yılında Sırrı Süreyya Önder ile HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için gözaltına alındığı ve tutuklandığını söyleyerek ‘‘Seçme ve seçilme hakkım bu dosyada sorgulanmaktadır. Başka herhangi bir delil söz konusu değildir" dedi.

Aydınlar, gözaltına alınma sürecine ilişkin de şunları söyledi:

‘‘18 Şubat gece 05.20’de çocuklarımla kaldığım eve baskın gerçekleştirdiler. Kapıyı kırmalarına fırsat vermeden açtım. Ellerinde uzun namlulu silahlarla özel harekat timleri apartman görevlisi ve site görevlisi eşliğinde 13-15 kişi ‘yat yere yat yere’ diyerek alnıma silah dayadı. Arkama baktığımda oğlumda aynı şekilde mutfak tezgahı önünde yere yatırmışlardı. Bu uygulamadan dolayı TEM’deki 4 günlük gözaltı sürecine açlık grevinde girdim. 21 Şubat’ta Bakırköy Kadın Kapalı Ceza infaz Kurumu’na 19 kadınla getirildik. Kaldığım koğuşta fareler cirit atsa da sıcakların başlaması ile böcek takımı faal olsa da biliyorum ki özgürlüğümüzü bekleyen halkımızın, ailemizin ve yoldaşlarımızın arasına hiçbir parmaklık ve zorluk giremeyecek.’’

‘‘Ülke yangın yeri’’ diyen Aydınlar, ‘‘Örgütlenmiş bir halkı hiçbir kuvvet yıkamaz. Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır’’ dedi.

TÜRKÜLER SÖYLÜYORUZ

Cezaevinde her gün saat 05.00’te uyandığını söyleyen Aydınlar, şöyle devam etti: ‘‘Bu daracık yere elimizden geldiğince her şeyi sığdırmaya çalışıyoruz. Newroz, 8 Mart ve 30 Mart’ta zılgıt eşliğinde koroyla avluda türküler söyledik.’’

Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Aydınlar, ‘‘Sol el serçe parmağımda yaptığım ters hareket sonucu tendom kopması oldu. 27 Mart’a bu olay sonrası sürekli ısrarla idareye dilekçe yazmama rağmen 15 Nisan’da hastaneye götürüldüm, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Oysa ki bağlama çalan, halk müziği icra eden bir sanatçı olarak bana nasıl hasar verdiklerini anlamayacaklar. Direniş her daim insan onurunu yücelten bir erdemdir. Tüm halklara özgürlük, adalet ve eşit bir dünya diliyorum’’ dedi.