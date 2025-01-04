Örgütlü olursak kazanırız

Haber Merkezi

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu’nun yaptığı açıklamada, HTŞ’nin başını çektiği cihatçı grupların Suriye’de halklara karşı saldırılarını artırdığını ve başta Aleviler olmak üzere azınlıklara karşı baskıların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada “Kendisinden haber alınamayan birçok Alevi vatandaşın olduğu söyleniyor, biz de bu katliamlara karşı hayır demek için bir araya geldik. Örgütlü bir toplum olduğumuz sürece kazanacağız. Eşit, bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız.” denildi.