Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayetiyle Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencebay'ın Covid-19 geçirdiği şüphesi edeniyle gözetim altına alındığı ifade edildi.

Güncel
  • 16.03.2026 12:43
  • Güncelleme: 16.03.2026 13:51
  • Güncelleme: 16.03.2026 13:51
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Şarkıcı Orhan Gencebay, Covid-19 şüphesiyle hastanede gözetim altına alındı.

Gencebay, yüksek ateş şikayetiyle Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne kaldırıldı.

81 yaşındaki Gencebay'ın Covid-19 geçirdiği şüphesi nedeniyle gözetim altına alındığı ifade edildi.

Tedavi altına alınan şarkıcının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı belirtildi.

