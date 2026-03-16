"Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı" iddiası: Eşi Sevim Emre'den açıklama

Şarkıcı Orhan Gencebay'ın Covid-19 şüphesiyle hastanede gözetim altına alındığı iddia edildi.

Gencebay'ın yüksek ateş şikayetiyle Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne kaldırıldığı öne sürüldü.

81 yaşındaki Gencebay'ın Covid-19 geçirdiği şüphesi nedeniyle gözetim altına alındığı iddia edildi.

Tedavi altına alınan şarkıcının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emre, iddiaların asılsız olduğunu belirterek Gencebay'ın kontrol amacıyla hastaneye gittiğini ifade etti.

Emre, "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi" dedi.