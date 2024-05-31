'Orhan Kemal Roman Armağanı' sahibini buldu

Orhan Kemal Roman Armağanı Töreni Beyazıt Orhan Kemal Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen törenle Ezgi Tanergeç’e takdim edildi.

“Devridaim” romanıyla ödülü alan Tanergeç’e plaketini Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Yazar Ayşe Kulin, Orhan Kemal’in oğlu, Orhan Kemal Müzesi Kurucusu Işık Öğütçü tarafından verildi.

ORHAN KEMAL YAŞIYOR

Orhan Kemal Müzesi Kurucusu Işık Öğütçü, 1972’den beri verdikleri ödüle layık görülen isimler ve jüride yer alanların Türkiye’nin sanat ve düşünce dünyasında yer edinen önemli isimler olduğunun altını çizerek, “Ölümünün 54’üncü doğumunun 110’uncu yılında Orhan Kemal eserleriyle yaşıyor, yol gösteriyor. Değerli ustanın adını yaşatmak, eserlerinin verdiği evrensel mesajı anlatmak üzere çıktığımız yolculuğumuz sürüyor. Türkiye’de Orhan Kemal adının yaşaması ve bu topraklara değer katan kalemlerin unutulmaması için hepimizin üzerine düşen görevler var” dedi.

Mazlum Vesek’in sunumunu yaptığı etkinlikte, Okan Toygar, Tuğba Çelik Korat, Tahir Şilkan, Banu Tozluyurt Ayşe Kulin ve Çimen Günay-Erkol Orhan Kemal’in edebi çizgisini değerlendiren konuşmalar yaptı.

BEYOĞLU İÇİN BİR DEĞER

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de, Orhan Kemal Müzesi’nin Beyoğlu’nda olmasının kendileri için büyük değer olduğunun altını çizerek, “Bundan sonra gerek Orhan Kemal’le ilgili gerek diğer sanatsal çalışmalarımızla ilgili değerli hocamız Işık Öğütçü ve dostlarımızla birlikte hareket edeceğiz. İnanıyorum ki Beyoğlu’nda sanatın, edebiyatın çok güçlü buluşmalarını birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Yazar Ayşe Kulin, Orhan Kemal’in oğlu Orhan Kemal Müzesi Kurucusu Işık Öğütçü “Devridaim” romanıyla ödül alan Ezgi Tanergeç’e plaket takdim etti. Yazar Ezgi Tanergeç de, Orhan Kemal adına verilen ödülü aldığı için duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Onun sade ve gerçekçi yazın dünyasının yol göstericiliği bizim için büyük bir değer. Bundan sonra yazacağım romanlar için de büyük motivasyon oldu” dedi.