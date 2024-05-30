Orhan Kemal Roman Ödülü töreni yarın

Oktay EVSEN

Toplumcu-Gerçekçi edebiyatımızın büyük ustası Orhan Kemal’in aramızdan ayrılışının 54.yılında, Orhan Kemal Ailesi ve Müzesi tarafından düzenlenen törenle anılacak. Aynı törende, 2024 yılı 53. Orhan Kemal Roman Armağanı ödülü “Devridaim” romanıyla kazanan Ezgi Tanergeç’e verilecek.

Cemaletdin Taşkın’ın ‘hoşgeldiniz’ konuşmasının ardından, Işık Öğütçü (Aramızdan Ayrılışının 54.Yılında Orhan Kemal), Okan Toygar (Orhan Kemal 110 Yaşında), Tuğba Çelik Korat (Orhan Kemal Öykücülüğü), Tahir Şilkan (Orhan Kemal Okumalarım), Banu Tozluyurt (Orhan Kemal’in Kadın Kahramanları), Ayşe Kulin (Bizim Orhan Kemal’imiz), Çimen G. Erkol (Orhan Kemal’den Ezgi Tanergeç’e) söz alıp Orhan Kemal’i çok yönlü olarak inceleyen konuşmalarını izleyicilerle paylaşacak.

Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nin Konferans Salonu’nda 31 Mayıs saat 10.30’da gerçekleşecek ödül töreninde Mazlum Vesek’in sunum ve şiirinden sonra Ezgi Tanergeç ödül konuşması yapacak.