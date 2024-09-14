Orhan Kemal’in 110’uncu yaşı kutlandı

Türk edebiyatının usta ismi Orhan Kemal, İstanbul-Cihangir’de bulunan Orhan Kemal Müzesi’nde kutlandı

Gazeteci-yazar Mazlum Vesek’in sunuculuğunu yaptığı kutlamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.

Orhan Kemal Müzesi Kurucusu yazar Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, “Orhan Kemal, yazdıklarıyla, okuyucusuyla yarınlara kalan bir yazardır” dedi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir mesaj göndererek usta yazarın 110’uncu yaşını kutladı.

Öğütçü, her yıl daha güçlü kutlamalarla Orhan Kemal’i anmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Onun adını yaşatma görevi hepimizin” ifadesini kullandı.

Törene katılan sinema oyuncusu Nur Sürer de, Orhan Kemal uyarlaması olan Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle ilgili anılarını anlattı. Sinemaya bu filmle adım attığını anlatan Sürer, “Filmi çekerken uğradığımız baskılar hala aklımda. 1979’un ortamında çektik. Film Türkiye’deki en iyi işçi filmlerinden biri olarak kaldı. Yapılan baskılar Orhan Kemal’in adını engelleyemedi” sözlerine yer verdi.

Tiyatro sanatçısı ve yönetmen Metin Boran da, Orhan Kemal’in aydınlığının yaşatılması adına gösterilen tüm gayretlerin desteklenesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili gazeteci-yazar Cengiz Çandar da, Tarsus’ta okuduğu yıllarda Orhan Kemal’in kendisi üzerinde büyük etki bıraktığını kaydederek, “Ne zaman Çukurova ya da Adana ile ilgili bir söz geçse ya da ben oraya gitsem aklıma Orhan Kemal gelir. Kendisiyle tanışmadım ama Yaşar Kemal’i yakından tanıdım. Yaşar Kemal’i de çok severim ama kendisine de hiçbir zaman şunu söyleyemedim: Yaşar Abi çok seviyorum seni ama Orhan Kemal’in kitaplarını daha çok seviyorum. Bunu da burada söylemiş olayım” ifadesini kullandı.

Siyasetçi-yazar Ufuk Uras da, Işık Öğütçü’nün müzeyi ayakta tutmak için gösterdiği çabayı bildiğini söyleyerek, “Orhan Kemal’in böyle bir evladının olması sadece onun için değil tüm edebiyat dünyası için şans. Orhan Kemal’in daha çok tanınmasına ve edebiyattaki yerine dait çok yeni şeyler öğrendik” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Kadir İncesu da, Orhan Kemal’i övmenin yeterli olmadığını söyleyerek, “Onun aydınlık dünyasını içselleştirmek önemli. Başta siyasetçiler onu daha çok okumalı. Tabii adının daha çok yere verilerek toplumla buluşmasının sağlanması da onların sorumluluğundadır” diye konuştu.

Etkinlikte gazeteci Nazım Alpman, yazar Banu Tozluyurt, Prof Dr Okan Toygar da konuşma yaptı. Orhan Kemal’in 110’uncu doğum yılı pastası konuklarla beraber kesildi. Etkinlik tenor Aykut Yılmaz’ın Yılmaz’ın Orhan Kemal şiirlerinden bestelenen eserlerini sunduğu sokak konseriyle son buldu.