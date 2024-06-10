Orhan Pamuk'tan 'kaçak inşaat' şikayeti

Yazar Orhan Pamuk, Beyoğlu'ndaki kaçak inşaat için Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne ve İstanbul 2 Numaralı Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Pamuk dilekçesinde inşaatın mühürlenip ruhsatının iptal edilmesini talep etti.

Yazar Orhan Pamuk’un Beyoğlu’nda “kaçak olduğunu” ifade ettiği inşaat için mücadele ettiği anlaşıldı.

Orhan Pamuk avukatı aracılığıyla 24 Ocak 2024 tarihinde Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne bir dilekçe verdi.

Dilekçede, “Kılıçali Mahallesi’ndeki inşaatın, imar mevzuatına, plan notlarına ve 2863 Sayılı Kanuna aykırı” olduğunu ifade etti.

Pamuk, dilekçesinde sıraladığı usulsüzlükler için Beyoğlu Belediyesi ekiplerince denetim yapılmasını ve tespit edilecek aykırılıkların sonucunda da inşaatın mühürlenip ruhsatının iptal edilmesini talep etti.

Öte yandan Pamuk, aynı inşaat için İstanbul 2 Numaralı Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne de dilekçe verdi.

Koruma Bölge Kurulu, “İnşaatın ivedilikle kontrol edileceğini” ifade etti.

Pamuk’un avukatlığını üstlenen hukuk bürosu ise konuya dair bir açıklama yapmadı.