Orhan Sarıbal'dan hayvan ithalatı iddiası: "Yasak Bakanlık eliyle delindi"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Almanya'dan hayvan ithalatına getirdiği yasağın delindiğini iddia etti.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Almanya'dan hayvan ithalatına getirdiği yasağın delindiğini öne sürdü.

Sarıbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 30 Ekim 2023'te "mavi dil" hastalığı nedeniyle Almanya'daki iki eyaletten hayvan ithalatına yasak getirdiğini söyledi.

Bu kararı desteklediklerini dile getiren Sarıbal, 13 Mayıs 2024'te yeni bir karar alınarak, yasağın delinmeye başlandığını savundu.

Sarıbal, Paris'teki Dünya Hayvan Sağlığı Toplantısında Alman yetkililerle görüşme yapıldığını öne sürdü.

İlk karardan 8 ay sonra, sözleşmesi yapılmış, ithalat anlaşması olanların yasağın dışında tutulmasına yönelik karar alındığını iddia eden Sarıbal, "Önce yasaklanıyor sonra o yasaklar parça parça kaldırılıyor" diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, yasaklama kararlarını bozucu politika uygulandığını ileri sürerek, "İktidara ve iktidarın ilgili Bakanı'na soralım, 30 Ekim 2023'te almış olduğunuz yasak kararından sonra üst üste 13 Mayıs ve 30 Mayıs 2024'te yeni istisna kararları almanın hangi bilimsel gerçekliği vardır?" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki söz konusu iki eyaletten daha önce ithalat yapılıp yapılmadığını soran Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının, yaşananlara ilişkin açıklama yapmasını istedi.

"ALIMLAR HIZLANDIRILMALIDIR"

Orhan Sarıbal, buğday alım fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "İktidar buğdayda bizi yabancı ülkelere teslim etmiştir." ifadesini kullandı.

Buğdayın kilogram maliyetinin 10 ile 12 lira arasında olduğunu aktaran Sarıbal, çiftçinin buğdaydan kar edemediğinde yaşayamayacağını söyledi.

Çiftçiye yeni desteklerin sağlanmasını isteyen CHP'li Sarıbal, "Bu fiyatların kuru tarımda 16 lira, sulu tarımda 15 lira olarak yenilenmesi lazım. Derhal alımlar hızlandırılmalıdır" dedi.