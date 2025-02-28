Orhan Sarıbal kimdir? CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatı
Orhan Sarıbal kimdir sorusu CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
Orhan Sarıbal kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Orhan Sarıbal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
ORHAN SARIBAL KİMDİR?
Orhan Sarıbal, 1966 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun olmuştur. 25, 26, 27 ve 28. Dönem CHP Bursa Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi olarak görev alan Sarıbal evli ve iki çocuk babasıdır.
ORHAN SARIBAL’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1989-1992: SHP Gürsu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği
- 2002-2006: Gürsu Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası & Gürsu Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi
- Yönetim Kurulu Üyeliği
- 2003-2015: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
- 2003-2007: CHP Gürsu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği
- 2004-2009 & 2009-2014: CHP Gürsu Belediye Meclis Üyesi
- 2005-2007: CHP Bursa İl Delegesi
- 2006-2010: Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı
- 2015'ten bu yana 25, 26, 27 ve 28. Dönem CHP Bursa Milletvekili
- 2018: CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.
- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi
- CHP PM üyesi