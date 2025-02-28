Orhan Sarıbal kimdir? CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Orhan Sarıbal kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Orhan Sarıbal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

ORHAN SARIBAL KİMDİR?

Orhan Sarıbal, 1966 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun olmuştur. 25, 26, 27 ve 28. Dönem CHP Bursa Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi olarak görev alan Sarıbal evli ve iki çocuk babasıdır.

ORHAN SARIBAL’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Orhan Sarıbal’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: