Orhan Şen yanıtladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların birkaç gün daha yüksek seyredeceğini belirtti.

Sonbaharın etkisini hissettirdiğini ifade eden Şen, “Güneş artık daha az ısıtıyor. Akşamları, özellikle saat 5’ten sonra montsuz dışarı çıkılmaması gerekiyor" dedi.

Şen ayrıca, İstanbul’da kar yağışı ihtimali hakkında “İstanbul’da bir gün havada kar görürsek şanslı sayılırız” yorumunu yaptı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Orhan Şen, şunları söyledi: "Sıkı bir kış beklemeyelim. Sizin çocukluğunuzdaki kışlar bile İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor. Akşamları dışarı çıkarken yanınızda mont almalısınız. Gündüz hava açıksa gece de hava açık olur genelde. Bu gece soğumasından dolayı sis meydana geliyor. Karayolu ulaşımına vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor."